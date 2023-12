Temple Run 2: Spooky Summit er et endeløst løberspil, hvor du flygter fra de grufulde dæmoniske aber og undgår alle de forhindringer og fælder, der findes undervejs. Det ligner den klassiske Temple Run 2-oplevelse, men med et uhyggeligt Halloween-tema! Vær en varulv og gå gennem forræderiske stier fyldt med klæbrige edderkoppespind, hjemsøgte græskarspøgelser, giftige slimede floder, uhyggelige mørke huler, skrøbelige knoglebroer og meget mere. Men skynd dig! De onde abemonstre jagter dig stadig! Spooky Summit-kortet tilføjer noget spænding til den klassiske Temple Run 2-oplevelse. Er du klar til et velkendt, men nyt spændende eventyr? Nyd Halloween-sæsonen med et helt nyt kort til at hjemsøge dine mareridt!Temple Run 2: Spooky Summit er et nyt kort i anden omgang af megahittet Temple Run. Det blev skabt af Imangi. Spil deres legendariske endeløse løberspil Temple Run 2, Temple Run 2: Frozen Shadows, Temple Run 2: Jungle Fall og Temple Run 2: Holi Festival på Poki! Saml gratis mønter, hop et sekund før du nærmer dig kanterne, opgrader din karakter statistik, tid dine hop et godt stykke over dobbelt-hop forhindringer, og sørg for at fuldføre etapemål. Du kan spille Temple Run 2: Spooky Summit i din browser uden at installere eller downloade gratis på Poki.No. Da spillet er et endeløst løbespil, er der ingen ende på templet; spilleren spiller, indtil karakteren støder ind i en stor forhindring, falder i vandet eller bliver overhalet af dæmonaberne.Du skal have en internetforbindelse for at spille Temple Run 2: Spooky Summit på Poki.Evil Demon Monkeys (eller djævleabe) er hovedantagonisterne af Temple Run og dets efterfølger, Temple Run 2. De jagter spilleren i deres søgen efter at hente det gyldne idol. Saml mønter og fyld kraftmåleren i Temple Run 2: Spooky Summit for at låse op for et midlertidigt hastigheds- og uovervindeligt boost. Åbn "Abilities", og tryk på en kraft, du ønsker at forbedre, såsom Shield Duration, Coin Magnet og Boost Distance.

