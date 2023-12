Squish Run er et arkadeplatformspil, hvor du lader dine kraftfulde næver bryde forhindringerne på din vej op og undgå den forestående squish-maskine. Dit mål er at smadre alt på din måde, uanset om det er et monster eller en murstensvæg, så du kan undslippe den frygtelige squishy skæbne. Spil alene eller samarbejd lokalt med en ven for at opleve denne hurtige spænding. Saml mønter og brug dem på at låse op for nye seje og farverige karakterer. Kan du afslutte alle niveauer i Squish Run?Flyt - Venstre/Højre piletasterHop - Pil op-tastPunch - M eller SpacebarSquish Run blev skabt af Brad Erkkila. Spil deres andre afslappede og underholdende puslespil på Poki: Space Thing, Squish Machine, Castle Pals og Flipchamps Dual StrikeDu kan spille Squish Run gratis på Poki.Squish Run kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

