Bliv en tyngdekraftskontrollerende mastermind for at vinde løbet! G-Switch lader dig vende tyngdekraftens retning. Når du løber, kan du vende dig selv for at undgå fare. Hit checkpoints i solo-tilstand, eller konkurrer med 5 andre spillere i en futuristisk sprintturnering! Om skaberen: G-Switch er skabt af Serius Games, skaberen bag G-Switch 2 og G-Switch 3.

Websted: poki.com

