kORi WALk er et puslespil, hvor du prøver at holde dig på dine ben på en forræderisk platform med en farlig vandmasse. For at kontrollere dine lemmer skal du bruge din markør som en slangebøsse. Klik og træk musen for at trække tilbage, og slip for at få dine fjollede, diskette ben fremad. Vær opmærksom på, hvilket ben du kaster, ellers kan du floppe i vandet og tabe spillet. Gå forbi alle slags korte og brede huller uden at røre vandet, slå på flag for at aktivere checkpoints, og saml lækre gulerødder undervejs for at sammenligne score med dine venner. Glem ikke at dele kORi WALk med dine venner, så du kan sammenligne dine scores! Flyt - Klik, træk og slip venstre museknap for at kaste karakteren.KORi WALk er skabt af Korigame. Dette er deres første spil på Poki: Climb FlingDu kan spille kORi WALk gratis på Poki.kORi WALk kan spilles på din computer.

Websted: poki.com

