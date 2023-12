Climb Fling er et puslespil, hvor du forsøger at nå toppen af ​​en klatrebane ved at slynge en karakter i ragdoll opad. Karakteren vil automatisk gribe de klatregreb, den kan finde for ikke at falde af banen. Vil du nå det sidste niveau ?Climb Fling er skabt af Korigame. Dette er deres første spil på Poki! Du kan spille Climb Fling gratis på Poki.Climb Fling kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

