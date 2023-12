Icycle er et færdighedsspil, hvor du er en nøgen cykelrytter alene i en dødbringende post-apokalyptisk verden. Uden venner, ingen fjender og ingen at elske, oplev en ægte kold barsk verden, hvor fare er din eneste spænding. Kør på din cykel gennem planeten, der er frosset i tid, manøvrér på toppen af ​​iskolde skråninger, undgå farlige istapper, spræng alle boblerne, og prøv at nyde at have dette fantastiske landskab helt for dig selv. Og da ingen er i nærheden til at dømme dig, kan du bære så mange latterlige outfits, som du vil. Kan du nå slutningen af ​​det frosne havspor for at vinde dette spil?Ride - A/D eller Venstre/Højre pileJump - W eller Opad pileIcycle blev skabt af Damp Gnat Games. Dette er deres første spil på Poki! Du kan spille Icycle gratis på Poki. Icycle kan kun spilles på din computer indtil videre.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Icycle. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.