Slime Laboratory er et fysikbaseret platformspil, hvor du begiver dig ud på en slimet rejse gennem et mystisk laboratorium. Undgå alle fælder og farer, du ser, klem dig gennem huller, hold dig på hårde overflader og klatre op på høje platforme! Gør hvad det kræver for at snige sig forbi en række farlige forhindringer for at nå den ternede finish sikkert. Glem ikke at samle alle diske op, du ser på din vej. Røde disketter giver 500 point, mens blå giver 200 point og sorte giver 100 point. Er du klar til denne klæbrige situation? Slime Laboratory har i alt femten niveauer, kan du afslutte dem alle uden at dø? Flyt - Venstre/Højre pileHop - Pil opad Nedad - Pil nedadSlime Laboratory blev skabt af Neutronized. Spil deres andre klassiske spil på Poki: Snow Tale, Picnic Penguin, Magic Bridge, lost-yeti, Drop Wizard Tower og Slime PizzaDu kan spille Slime Laboratory gratis på Poki.Slime Laboratory kan kun spilles på din computer indtil videre.

Websted: poki.com

