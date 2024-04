Snow Tale er et er et platformspil, hvor du begiver dig ud på en rejse gennem et vinterland. Du spiller som vores pingvinhelt, der løber og hopper gennem de snedækkede bakker, kaster snebolde for at udelukke sine fjender og besejrer geniale chefer! Du skal bekymre dig om forhindringer såsom pigge, kampesten og ildkugler. Men du har også fede ting at hente som ædelstene og lækker is. Er du klar til et afslappet eventyr? Så hjælp vores stakkels pingvin med at gå hjem igen! Flyt - A/D eller Venstre/Højre pile. Hop - V eller Pil opad (tryk to gange for at dobbeltspringe) Kast snebold - MellemrumstastenGround pund - Hop, og tryk derefter på S eller pilen nedad Sne Tale blev skabt af Neutronized og overført til HTML5 af AwayFL. Spil deres andet racerspil på Poki: Picnic Penguin, Magic Bridge, lost-yeti, Drop Wizard Tower og Slime PizzaDu kan spille Snow Tale gratis på Poki.Snow Tale kan kun spilles på din computer indtil videre.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Snow Tale. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.