Dana: Relics for Sale er et platformspil, hvor du er en relikviejæger, der har til opgave at genvinde tabte relikvier fra forskellige købmænd. Kør gennem gamle skove og løb gennem iskolde ødemarker for at finde uvurderlige skatte, hop på eller over fjender og forhindringer, saml mønter og ædelstene, og saml nøgler op, der låser døre op til flere spændende eventyr! Kan du finde alle relikvier i de mange udfordrende niveauer og sælge dem alle? Glem ikke at dele dette spil med dine venner!Flyt - A/D eller piletasterHop - W eller MellemrumstastenPick up/Throw - Z eller EDana: Relics for Sale er skabt af Ulpo Media. Spil deres andet spil på Poki: Grow Up the CatsDu kan spille Dana: Relics for Sale gratis på Poki.Dana: Relics for Sale kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

