Bubbles er et boble-shooter-puslespil, hvor dit mål er at få alle boblerne ud af din skærm. Du kan gøre det ved at sigte efter at gruppere mindst tre forekomster af de samme farvede bobler. Prøv at lave store kæder for at øge dine point såvel som det overordnede sjove! Hvor højt kan du score i Bubbles?Skyd - Venstre museknapBubbles er skabt af CoolGames.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Bubbles. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.