Cursed Treasure er tilbage med en ny niveaupakke! Cursed Treasure Level Pack er et tårnforsvarsspil, hvor du spiller som en ond overherre. Beskyt dine ædelstene mod bølger af helte med fantastiske opgraderbare tårne, nye færdigheder og ødelæggende besværgelser i så meget som 15 nye niveauer! Genspil niveauer for at få "strålende" scoringer, og lås op for mange nye færdigheder!I et tårnforsvarsspil kommer bølger af fjender for at angribe dit slot. Du skal bygge tårne ​​med specielle evner for at forsvare dit slot og dine skatte. Brug din mus til at vælge, hvilke tårne ​​du vil bygge, og hvor du vil placere dem. Cursed Treasure Level Pack blev skabt af Iriysoft og er den nye del af Cursed Treasure-serien.

Websted: poki.com

