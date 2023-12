Archer Castle er et 3D tårnforsvarsspil, hvor du tilkalder forskellige typer enheder og magi for at holde fortet nede. Der kommer onde monstre for at angribe dit dejlige kongerige, og du skal bruge dine strategiske evner til at forsvare det! Tilkald hjælp fra riddere og bueskytter, opgrader dit slots niveau, brug trylleformularer til at give dine enheder styrke og fart, og endda sænk en ødelæggende meteor over dine fjender! Kampe vil give dig erfaring og guld, men din skatkammer vil også generere nogle penge alene. Brug din indtjening omhyggeligt for at forbedre dit slot og beskytte alle dine borgere mod skade. Glem ikke at dele Archer Castle med dine venner!Brug din finger eller venstre museknap til at vælge en enhed, besværgelse eller opgradering.Archer Castle er skabt af EasyCats. Dette er deres første spil på Poki! Du kan spille Archer Castle gratis på Poki. Archer Castle kan spilles på din computer og mobile enheder såsom telefoner og tablets.

