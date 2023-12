IZOWAVE - Build and Defend

IZOWAVE - Byg og forsvar er et strategispil, der tilbyder en overlevelsesudfordring mod ubarmhjertige bølger af angreb i en ekspansiv åben verden! Vælg dit kort og tilstand, begiv dig ud på et eventyr sammen med din assistent, og konfronter stadig stærkere fjender og angreb. Byg tårne ​​til at angribe, generatorer til ressourcer, mure til forsvar, ammunition til at genoplade ammunition, boostere for at øge tårnets effektivitet og meget mere. Opgrader din og din assistents statistik, udforsk for at samle ædelstene, og gem dine fremskridt på et hvilket som helst tidspunkt, du ønsker! Hvor længe kan du holde ud i den farlige verden?

Websted: poki.com

