Golfparty.io er et online multiplayer minigolfspil, hvor du kører racerløb med de andre spillere for at se, hvem der først kan synke bolden! Dit mål er simpelthen at få bolden til at rulle gennem forskellige fælder, klipper, genstande og mange andre forhindringer ind i hullet, der venter ved slutningen af ​​niveauet. Du vil blive scoret efter antallet af skud, du tager, samt din smidighed. Prøv at sigte omhyggeligt og tag så få putts som muligt. Hold fingeren eller musen nede for at begynde at sigte. Du kan trække tilbage for at indstille dine billeders intensitet og sigte til venstre eller højre for at ændre retning. Slip for at skyde! Inviter dine venner og spil mod hinanden for at se, hvem den ultimative golfspiller er!

Websted: golfparty.io

