Stick Veterans er et online actionskydespil, hvor du spiller hurtige dødskampe som tændstikmænd. Oplev handlingen i realtid med at skyde og fragmentere rigtige spillere gennem kaotiske kampe i en enorm samling af 3D- og 2D-kort lavet af det fantastiske spilfællesskab. Udforsk spændende spiltilstande såsom Free-for-all, Team Deathmatch og Capture the Flag. Spil 2D eller 3D, lav dine egne kort, udforsk brugerdefinerbare spilleregler, øv dig mod bots, og opdag mange andre overraskelser i dette spændende 3D-skydespil! Er du erfaren nok til at være den sidste Stick Veteran, der står? Flyt - WASD eller piletasterSkyd - Venstre museklik Skift våben - Numeriske taster eller musehjul Skift POV - Højre museklik Genoptag - Venstre museklik eller mellemrumstasten Kast granat - FPause - ESCScoreboard - TABStick Veterans isstick skabt af Junkbytes. Dette er deres første spil på Poki!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Stick Veterans. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.