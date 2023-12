BuildNow GG er et online bygge-og-skyd-spil med forskellige spiltilstande, våben og kort. Byg og finpuds dine færdigheder i offline træningstilstand. BuildNow GG er en del af en spirende genre af onlinespil, der kombinerer taktisk bygning med tredjepersons skydespil. Byg, skyd og fest I spillet bygger du ramper, tage og vægge så hurtigt som muligt, mens du tager imod en anden modstander. For nye spillere er måltræning en glimrende måde at lære de grundlæggende kontroller på. Spillet er online, men du kan også starte en privat kamp med dine venner i festtilstand. Du kan være vært for op til 6-12 spillere i et privat spil. Mestre dine våben Våbnene dækker den standardbelastning, du ville forvente i en skydetitel, og du kan skifte mellem dem, mens du kæmper. Ladningen indeholder en pistol, kampriffel, snigskytteriffel, haglgevær og en hakke. Tilpas din profil BuildNow GG har omfattende tilpasningsmuligheder. Du kan tilpasse den visuelle kvalitet, FPS-grænse, HDR og mere i grafikindstillingerne. Mulighederne inkluderer også fuld HUD-tilpasning, så du kan oprette den ideelle profil til optagelse og bygning.

Websted: battlelab-games.github.io

