Sniper Code 2 er et puslespil, hvor du skyder fjender og udfører forskellige opgaver på afstand ved hjælp af din snigskytteriffel. Der er mange udfordrende niveauer med kreative missioner, hvor du ikke bare skyder folk, men du vil deltage i taktiske missioner. Nogle gange er det nok kun at skyde lamperne og genstandene rundt i omgivelserne til at løse situationen uden blodsudgydelser. Brug også dine kugler kreativt for ikke at løbe tør for ammunition midt i missionen. Din nøjagtighed betyder meget i dette spil, det samme gør din stealth-evne. Glem ikke at bruge de penge, du har tjent i butikken for at forbedre dine færdigheder. Har du det, der skal til for at afslutte hver mission i Sniper Code 2?Skyd - Venstre museknapSniper Code 2 blev skabt af Softlitude. De har andre underholdende færdighedsspil på Poki: Neon Car Maze og The Sniper CodeDu kan spille Sniper Code 2 gratis på Poki.Sniper Code 2 kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

