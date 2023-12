Sniper vs Dinosaurs er et 3D-skydespil, der lader dig bruge en snigskytteriffel til at skyde dinosaurer. Oplev det sjove ved at snige sig på et tag og eliminere de gigantiske monstre, der løber rundt på kortet. Du kan også løbe rundt og samle ting, du kan bruge på at forbedre dit gameplay, opgradere dine våben og ansætte nye Cuties. Du kender måske Cuties fra andre spil såsom Cute Army eller A Cat Story. Skyd enhver dinosaurs hat for at slå den af, så du kan bevise, at du har det bedste mål! Sørg for at udforske alle områder i Dino Park, Strange Caves og Big City. Er du klar til det mest unikke snigskyttespil? Det er disse dinosaurer ikke! Sigt ved hjælp af din markør, og tryk på venstre museknap for at skyde. Zoom - Højreklik med musen. Hop - Mellemrumstasten (tryk to gange for at dobbeltspringe) Sniper vs Dinosaurs er skabt af Cute Army. Spil deres andre søde spil på Poki: A Cat Story og cute-armyDu kan spille Sniper vs Dinosaurs gratis på Poki.Sniper vs Dinosaurs kan spilles på din computer.

Websted: poki.com

