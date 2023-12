Lethal Sniper 3D: Army Soldier er et skydespil, hvor målet er at fuldføre dine snigskyttemål. Brug din riffel, pas på rystelsen i dine egne vejrtrækninger og sigt snigende mod dine fjender. Pas på ikke at spilde ammunition!Lås/lås markøren op - L Aim/Skyd - LMBLethal Sniper 3D: Army Soldier er skabt af PaperBunker s.r.o. De er skaberne bag The Pillar and Goat vs Zombies. Giv begge et spil på Poki!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Lethal Sniper 3D: Army Soldier. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.