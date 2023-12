Subway Clash 3D er et multiplayer-skydespil, hvor du skal ned i undergrundsbanerne og gøre dig klar til at lede dit hold i kampen mod kloakken! Skyd og ødelæg så mange af dine modstandere som muligt for at lande dig selv øverst på ranglisten. Saml flere våben og sundhedsforøg for at hjælpe dig på vej. Subway Clash 3D på Poki fungerer også på mobilweb, så du kan tage skydesjov med dig, uanset hvor du går.Freeway Interactive er kendt for Clash 3D-serien og er baseret i Rusland. De har andre spil på Poki: Farm Clash 3D, Ninja Clash Heroes, Rocket Clash 3D, Sniper Clash 3D, Winter Clash 3D og Airport Clash 3D

Websted: poki.com

