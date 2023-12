Repuls.io er et multiplayer skydespil skabt af Docski. Kæmp online mod rigtige spillere i en stor åben verden, mens du udforsker en række forskellige våben, køretøjer og udstyr. Du kommer til at styre en konstant bevægende karakter, som gør det muligt at manøvrere og skyde samtidigt. Da hvert våben er unikt med sine egne styrker og svagheder, kan du nemt skabe din egen spillestil og differentiere dig fra de andre spillere. Er du klar til at blive verdens første fuldt udvidede supersoldat? Gå og sejr, soldat!

Websted: repuls.io

