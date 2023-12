Thirteen er et hurtigt skydespil, hvor du kan deltage i onlinekampe mod rigtige spillere eller skærpe dine færdigheder gennem soloøvelser. Når du påtager dig rollen som yndige avatarer, er du bevæbnet med et tilfældigt våben hver runde for at bryde specielle kasser og eliminere dine fjender. Husk at samle mønter for at opgradere dit arsenal og forbedre dine evner. Jo mere du spiller, jo stærkere er du!

Websted: poki.com

