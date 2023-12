Double Panda er et yndigt single- eller to-spiller platformspil, hvor du guider en kæmpe panda og en rød panda for at nå slutningen! Hver panda har sine unikke evner – den røde panda klatrer op i bambus og samler nøgler, mens kæmpepandaen svømmer hen over vandet og hopper på fjender. Når platformen er for høj til at nå? Bare rolig! Disse to pandaer kan samarbejde, hvor den ene bærer den anden for at blive stærkere sammen. Kan du og dine venner koordinere lige så problemfrit som vores to søde pandaer?

Websted: poki.com

