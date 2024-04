Mr Boomi er et puslespil, hvor du skal levere en kanonkugle (Mr Boomi) til deres kanon. Saml stjernerne undervejs, men pas på ikke at vende platformene for meget, ellers er det spillet slut! Undgå fjender og saml alle de rødglødende chilier på vej i dette vippespil!Brug A og D, piletasterne eller klik på skærmen for at flytte platformene og få Mr Boomi til kanonen! Mr Boomi er skabt af d954mas . Dette er deres første spil på Poki!

