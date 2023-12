Footballwars.online er et actionfyldt, multiplayer fodbold IO-spil skabt af ERIGATOHISHIMA. Tag din fodboldhjelm og -puder på, og gør dig klar til at komme i gang. Footballwars.online kombinerer amerikansk fodbolds sportsånd og ynde med den sjove, kaotiske følelse af et IO-spil. Dit mål er enkelt, få bolden til end zone og score et touchdown! Holdet med flest point i slutningen af ​​spillet vinder. Spil Footballwars.online på Poki gratis, og vis, at du har, hvad der skal til for at blive en NFL-stjerne! Kontrolelementer: Mus - Flyt Om skaberen: Footballwars.online er skabt af ERIGATOHISHIMA, baseret i Japan.

Websted: poki.com

