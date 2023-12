Boxing Physics 2

Dette er efterfølgeren til hitspillet Boxing Physics! Slå dine modstandere voldsomt ned som en rigtig Mike Tyson, men sørg for at spare lidt energi til dit forsvar! Tjen penge og nye karakterer ved at besejre så mange modstandere som muligt. Udover de almindelige kamptilstande kan du også vise dine boksefærdigheder i andre tilstande, såsom kickbox-tilstanden, den skøre tilstand og fodboldtilstanden. God fornøjelse! Kontrolelementer: W - punch Professionelt tip: Prøv at læne dig frem, når du slår for at slå med stor effekt!

Websted: poki.com

