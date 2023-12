Javelin Fighting

Stokke og sten kan knække knogler, men lad ikke et fjendespyd kaste dig ud af dit tårn! Klik og træk tilbage for at øge kraften i dit kast for at slå din fjende ned. Proff tip: Slå dem i hovedet, og det er en øjeblikkelig sejr! Lås op for specielle kræfter som spring og and for at hjælpe dig med at nå din højeste score. Kontrolelementer: Mus - sigt, bestem magt og skydW - hop (når den er låst op)S - and (når den er låst op)

Websted: poki.com

