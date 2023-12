Eagle Ride er et hurtigt færdighedsspil. Du er på ryggen af ​​en ørn, der flyver din vej gennem skoven. Sørg for ikke at støde ind i træer eller andre søjler, da din fugl ikke overlever. Gå gennem træerne og sæt en høj score! Der er tre tilstande, du kan vælge imellem: klassisk, skør og hardcore. Du kan samle ædelstene for at låse op for en særlig evne til din ørn. Spillet har et up-tempo soundtrack, der matcher den hurtige action på skærmen. Kan du sætte en høj score?Styr venstre - venstre pil Styr til højre - højre pilEagle Ride er skabt af Aron Sommer, som også er kendt for sine spil Supergun og Angry Zombie på Poki.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Eagle Ride. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.