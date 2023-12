Adventure Drivers er et bilvæddeløbsspil, hvor du forsøger at komme først i mål blandt andre racere. Er du klar til et køreeventyr? Hop ind i din bil og ræs gennem troperne for at komme først i mål i dette voldsomme racerspil. Knus konkurrencen for at vinde trofæer og hente mønter og point for at låse op for nye biler og opgraderinger. Del spillet med dine venner og spil det sammen for at maksimere det sjove!Flip - A/D eller venstre/højre piletaster Kast våben - EnterBrug nitro - ShiftAdventure Drivers blev skabt af Bikas. Spil deres andre spil på Poki: shape-fold og Shape Fold NatureAdventure Drivers kan spilles både på dit skrivebord og på din mobiltelefon på Poki gratis: Adventure Drivers

Websted: poki.com

