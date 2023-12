Cat's Party er et fysikbaseret færdighedsspil, hvor du er en kat alene i den mørke by, der forsøger at finde vej til andre kattekammeraters sikkerhed. Der er en kattefest på taget, og dit job er at nå det. Træk og slip din markør eller finger for at få katten til at flyve op. Hold fast i vindueskarme, platforme, rør og dybest set alt, hvad du kan låse fast i - og hop højere! Vær forsigtig, da vejen til toppen ikke er en kagevandring: Du vil møde bevægelige forhindringer, forsvindende platforme og uvenlige mennesker, som vil skubbe dig ud af deres balkon. Sørg for at samle madstykkerne, der er spredt rundt omkring, så du kan købe kølige skind til din kat! Del Cat's Party med dine venner, og hold festen i live! Træk og slip din markør eller finger for at få katten til at flyve op. Nå terrassefesten på toppen uden at falde af. Cat's Party blev skabt af Sakkat Studio. De har mange andre tænke- og ledelsesspil på Poki: It's Story Time!, Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! og DescentDu kan spille Cat's Party gratis på Poki.Cat's Party kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

