Parkour Jump er det ultimative parkour-spil, udviklet af Gametornado, skaberen bag hitspillet Short Life! I Parkour Jump vil du hoppe fra niveau til niveau og udføre stadigt sværere hop, flips og stunts, mens du undviger de blodige forhindringer omkring dig. Spil Parkour Jump-spil på Poki gratis i din browser, og oplev en fantastisk god tid! Parkour-spilfans vil have det sjovt med at fuldføre målet for hvert niveau, hvilket kan tjene dig penge til at bruge på opgraderinger, færdigheder og mere. Lås op for nye parkour jump-figurer og tilpasninger for at vise dine unikke flip-spil-færdigheder!

poki.com

