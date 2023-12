Crossy Road er et arkadespil skabt af Hipster Whale med et gameplay, der ligner det klassiske Frogger-spil. I Crossy Road skal du undvige trafikken, hoppe over træstammer, sidespringstog og samle mønter. Sørg for, at du ikke bliver stille for længe, ​​ellers er du toast! Hvert Crossy Road-spil giver dig mønter, som kan bruges til at låse op for spændende nye karakterer. Kun på Poki kan du spille Crossy Road eksklusivt online gratis i browseren. Leder du efter flere spil at spille? Tjek vores populære spil-side. Brug piletasterne til at bevæge sig sidelæns eller fremad. Stil dig ikke i vejen for kommende biler eller andre indkommende genstande.

