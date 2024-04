Anycolor er et farvespil, hvor du bruger unikke farvepaletter til at fylde sektionerne i en række præ-designede tegninger. Spillet giver dig fuld kontrol over, hvordan og hvor du vil bruge hver farve, så mulighederne er uendelige. Brug udfyldningsværktøjet og penslen til at tilpasse hvert maleri som intet andet. Der er tegninger af dyr, mennesker, mad, køretøjer og endda abstrakte ideer! Listen over tegninger bliver løbende opdateret, så du af og til vil finde nye at arbejde videre med. Der er også ekstra paletter, som du kan låse op, så sørg for at gå på opdagelse til farvemenuen for at udforske den. Glem ikke at downloade din kunst, når du er færdig med at farvelægge dem. Og sørg for at dele Anycolor med dine venner og vise dine kreationer frem!Anycolor blev skabt af Aniway, et spiludviklingsteam baseret i Finland. Spil deres andet matchende puslespil på Poki: Koala Bros BashDu kan spille Anycolor gratis på Poki.Anycolor kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

