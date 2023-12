Lev som en ræv i naturen! Du kan skabe et klogt dyr med unik pels og en magisk glød. Spis kød for sundheden, og foder din familie for at gøre dem stærkere. Der er opgraderinger til Wooden Body, Runner og Hunter i Fox Simulator 3D!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Fox Simulator 3D. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.