Raccoon Adventure: City Simulator 3D

Raccoon Adventure Simulator 3D er det næste spil fra CyberGoldFinch. Denne gang er du klædt ud som vaskebjørn og udrydder byen for at overleve. Gennemfør alle slags forskellige missioner i spillet for at få point og blive den sejeste vaskebjørn i byen. Måske kunne du endda udvikle dig til "The Coon".....Move - W/A/S/D Se dig omkring - Cursor Action - LMBCyberGoldFinch skabte dette spil og mange flere dyresimulatorspil. Du kan også prøve Horse Simulator, Dog Simulator og Tiger Simulator. Hvis du er mere til bueskydning, så prøv Archer Master.

