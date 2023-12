Flying Car Simulator er et 3D kørespil skabt af Blue Axis. I dette spil kan du køre frit rundt i byen eller flyve direkte, hvis det er for kedeligt for dig at køre. Nyd udsigten over byen fra oven, mens du går gennem bøjlerne i luften for at vise dine flyvefærdigheder og bevise, at du kan tage en udfordring. Der er flere biler at vælge imellem, så vælg den, der passer dig bedst. Og glem ikke at drage fordel af nitro for et sødt hastighedsboost!Kør - WASD-tasterFlyv (eller land) - FBrake - MellemrumstastenNitro - ShiftFlying Car Simulator blev skabt af Blue Axis. Dette er deres første spil på Poki!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Flying Car Simulator. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.