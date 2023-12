Sports Car Challenge er et 3D-kørespil skabt af Blue Axis-spil. Hop ind i forskellige sportsvogne og skub deres grænser! Udforsk en smuk stor by, og kør hvorhen du vil i det køretøj, du vælger. Du kan også gennemføre udfordringer eller udføre fantastiske stunts for at imponere forbipasserende. Der er over 15 missioner, som du skal fuldføre, og flere biler at vælge imellem. Så vælg den bil, der passer dig bedst, og start med at køre. Glem ikke at dele spillet med dine venner!Kør - WASD-nøglerBremse - MellemrumstastenNitro - ShiftSports Car Challenge blev skabt af Blue Axis Games. Spil deres andet bilkørselsspil på Poki: Flying Car Simulator

