Smashy Duo er et hurtigt arkadespil, hvor du styrer to helte, der kæmper om det for at ramme så mange monstre og zombier, som du kan, før de bliver slået ud. Vis dine tennisfærdigheder og besejr så mange zombier, som du kan. Spil Smashy Duo på Poki, og lås op for power-ups og helte for at gøre dit gameplay mere spændende. Smashy Duo-spillet inkluderer endda globale leaderboards, så du kan se, hvordan dine smashing-færdigheder strækker sig! Spil Smashy Duo gratis i din browser, og hav det sjovt med at ødelægge så mange futuristiske monstre, som du kan! Kontrolelementer: Space - Start Venstre piletast - Tryk til venstre Højre piletast - Tryk til højre Om skaberen: Smashy Duo er skabt af Big Frost Games, baseret i Malaysia. De er også skaberne af Circuroid.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Smashy Duo. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.