Kæmpe! Dræbe! Udvikle sig! Velkommen til EvoWars! Vær forberedt! Din opgave er at blive den største kriger i Deathmatch-arenaen! Bekæmp horder af modstandere! Dræb dine modstandere og saml kugler for at få erfaring og point! Udvikl dig i størrelse og skind under kampen og bliv den almægtige kæmpe i arenaen! Lås op for alle de 30 udviklinger !! Husk at størrelsen betyder noget, men det er ikke det vigtigste! Store giganter falder normalt for små og hurtige krigeres sværd. Vil du formår at blive den legendariske kæmpe i arenaen? Prøv nu!

Websted: evowars.io

