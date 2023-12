Saml dit sværd og gå ind i ringen i Last Warriors! Vælg din yndlingsfigur fra en liste på otte, og kæmp mod dine venner. Hver kriger har deres egen specialitet. For eksempel er Ninjaen Haru meget hurtig og kan hoppe meget højt, men hans angreb er ikke så stærke som Jægeren Kalah. Prøv hver fighter for at se, hvilken der passer bedst til din spillestil! Hvis du spiller alene, kan du gå ind i turneringstilstand! Her står du over for alle Warriors efter hinanden. Kun den stærkeste og mest dygtige fighter kan nå slutningen og møde den endelige boss. Vil du være i stand til at besejre dem og blive Champion of Last Warriors?

Websted: poki.com

