Slang dig gennem konkurrencen for at fuldføre missioner, opgradere dine færdigheder og ødelægge andre spillere. Sluk nektar og energi efterladt af modstandere for at øge din størrelse, færdigheder og evner. Smash dig vej op i fødekæden, mens du udvikler dig til den ultimative Little Big Snake. Udfordr andre spillere dagligt for at blive den største slange i pit. Ødelæg dine fjender ved at sno sig rundt om dem og få dem til at smadre ind i dig. Spis den lækre nektar, der er tilbage i deres kølvand, og saml nøgler, artefakter og andre genstande for at låse niveauer, missioner og allierede op.

Websted: littlebigsnake.com

