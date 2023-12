Snake vs Worms er et .io-spil, hvor du forsøger at blive den største slange i en multiplayer-arena ved at spise pizza, burgere, chokolade og mange andre snacks og drinks. Du starter som en lille glidende slange, og du skal spise alt, hvad du kan, samtidig med at du undgår at blive spist selv. Sluk alt inklusive rester af andre spilleres slanger for at blive den største! Du dør, hvis dit hoved støder mod en anden slange, så sørg for, at du aldrig rører en anden slange med hovedet først - prøv at få dem til at ramme dig i stedet for. Du kan bruge et boost til hurtigt at bevæge dig foran andre slanger for at gøre det. Glem ikke at besøge Shop- eller Lucky Wheel-siderne, hvor du kan låse op for mange fantastiske slange- og baggrundsskind, og endda skabe dine egne! Brug gerne "start større", hvis du vil springe nyfødtstadiet over. Har du den appetit, der skal til for at nå toppen af ​​ranglisten i Snake vs Worms? Flyt - Flyt markøren, WASD eller piletaster Gør farten op - Venstre museklik, mellemrumstasten eller ShiftSnake vs Worms blev skabt af CrioDev. Spil deres andre spil på Poki: Javelin Fighting og Snake.is MLG EditionDu kan spille Snake vs Worms gratis på Poki.Snake vs Worms kan spilles på din computer.

