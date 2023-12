Sushi Party er et slangespil i Kawaii-stil. Du er i en arena med andre slanger, og målet er at få dem til at støde ind i dig. Jo mere sushi din slange spiser, jo større bliver den. Sushi Snake er baseret på Kawaii, som er den japanske nuttede kultur. Disse slanger kan være blandt de sødeste slanger, du nogensinde vil se!Markør - flytLMB - fremskyndTerminarch Games er et samarbejde mellem to udviklere baseret i Holland. De plejede at udvikle flash-spil, men da den æra er ved at være slut, besluttede de at gå over til HTML5-udviklinger med stærke forbindelser til flash-riget. De har også skabt JollyWorld, Scary Maze og Slime Maker.

Websted: poki.com

