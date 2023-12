Kravl over hele verden, og indfang hver blok! Splix.io stiller dig op mod andre slanger i det ultimative dominansspil. I denne multiplayer-kamp er din mission at fylde hele gitteret med din farve. Du kan fange ethvert frit område for at gøre det til dit eget. Hvis nogen rammer dit nuværende spor, vil du tabe med det samme. Hver slange ønsker at erobre mere land og komme ind på førstepladsen. Vær klog og forsigtig med at overhale nye dele af verden uden at blive ramt!Om skaberen: Pelican Party er et samarbejde mellem to hollandske fyre baseret i Rotterdam, Holland. De har også skabt Nugget Royale og Ducklings.io.

Websted: splix.io

