Agar.io og slither.io havde et mutantbarn. Dette online multiplayer er et sødt spil med meget konkurrence! Gå op i niveau efter du er startet: Vælg dit brugerdefinerede kaldenavn og begynd som en Dogi. Kæmp mod andre og spis så meget du kan, så længe du kan. Pas på - de andre spillere vil prøve at bide dig bagfra! At spise spil som dette kræver, at du spiser frugt for at vokse din hale (dette beskytter dig mod at blive bidt og miste mere end 50 % masse). Skynd dig og spis andre spillere for at vokse til dit maksimale potentiale. Gå op i niveau og udvikle dit væsen med 6 udviklinger og over 20 opgraderingsfærdigheder at vælge imellem! Skynd, skrid, skrid, klap og meget mere! Opgrader og lås op for 9 væsner, mens du går! Dette udfordrende, men afslappede spil er sjovt for teenagere og voksne i alle aldre! Et færdighedsspil, har du det, der skal til for at komme på ranglisten? Dette vanedannende spil vil opmuntre dig til at nå toppen! Bliv konge af bakken på egen hånd, eller udfordr dine venner til at slå dig! Dyrespil kræver dygtighed – har du det, der skal til?

Websted: creatur.io

