I Up Together er dit mål at springe hele vejen til toppen! Vælg din yndlingsfrugt eller -grøntsag, vælg et flot navn og tag ud på et parkour-eventyr. Træd på blå blokke for at få et hastighedsboost og hop ekstra langt, men undgå de røde blokke! Jo højere du kommer, jo bedre bliver din plads på ranglisten, så prøv at komme så langt som muligt. Og hold øjnene åbne, der gemmer sig måske nogle hemmeligheder... Har du parkour-evnen til at komme til toppen af ​​Up Together?

Websted: poki.com

