Gift Wrapped er et flashspil, hvor du skal finde en genstand fra en gruppe gaver inden for en tidsgrænse. Spillet starter med en tidsbegrænsning på 20 sekunder og stiger med cirka fem, hver gang en gave er fundet. Der er masser af jule- og ferieklassikere såsom violiner, vinflasker, skøjter, sokker, legetøjsrobotter, bamser, legetøjstog, legetøjsbiler, slikstokke og endda en skinnende ring! Har du det, der skal til for at administrere hver gave i Gift Wrapped?Klik eller tryk på den gave, du tror svarer til det viste billede.Gift Wrapped blev skabt af Nitrome som et flashspil og senere emuleret i HTML5 af AwayFL. Spil Nitromes andre flashspil på Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mytteri, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green og Test Subject BlueDu kan spille Gift Wrapped gratis på Poki.Gift Wrapped kan spilles på din computer.

