Skywire er et action platformspil skabt af Nitrome. I dette spil hjælper du med at bære dine passagerer til stationen, mens du navigerer fartøjet på skinnen. Undgå farlige robotdyr som strudse, papegøjer, næsehorn og kameler, da de vil få dine passagerer til at falde af. Der er endda en spiltilstand til to-spiller racing! Gå videre og hop ind i denne railing-klassiker!Op - W eller Opad arrowDown - S eller Downwards arrowSkywire blev skabt af Nitrome som et flashspil og senere emuleret i HTML5 af AwayFL. Spil Nitromes andre flashspil på Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mytteri, skywire-2, Twin Shot, Test Subject Green og Test Subject Blue

