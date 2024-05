Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Tag på et gammelt eventyr i Temple Glider! I dette spil spiller du som en klodset fugl, der skal forsøge at flyve sig vej gennem en gammel egyptisk grav og komme til udgangen. Men pas på! Der er masser af fælder og forhindringer på din vej, som du bliver nødt til at undgå. Dette klassiske Flash-spil er nu tilbage i HTML 5, så du kan spille det, når du vil! Kan du bringe Temple Glider sikkert til jorden?

Websted: poki.com

