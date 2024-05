Escape Underground

En atmosfærisk rejse, hvor en robot leder efter en vej ud af undergrunden. Dette er et spil, der foregår i et mørkt og atmosfærisk miljø. Hovedpersonen, en robot, bliver kastet dybt under jordens overflade af en fremmed vagtpost. Fra det øjeblik begynder han at søge efter en vej ud derfra. Det bliver dog ikke nemt, da han skal stå over for adskillige udfordringer undervejs. Denne robot vil bevæge sig fra venstre mod højre, hoppe over forhindringer, klatre, skubbe til bestemte genstande og løse alle mulige gåder ved at håndtere kontakter, elevatorer, lasere og andre våben. At komme i kontakt med nogen af ​​fælderne vil dræbe ham øjeblikkeligt og sende ham tilbage til det forrige kontrolpunkt. Fremmede vagtposter vil bremse ham og endda dræbe ham, hvis de bliver opdaget på vej. Rejsen kan være kort, men det ville være det værd.

Websted: poki.com

